انتقالات الدوري – شادي محمد: ما فعله رمضان صبحي خيانة.. وبانون أفضل صفقة

انتهى سوق الانتقالات في مصر رسميا في السادس من شهر ديسمبر الجاري فكيف يرى نجوم الكرة المصرية ما حدث؟

شادي محمد قائد الأهلي السابق يجيب لـFilGoal.com.

** أفضل ناد في الانتقالات؟

هناك الكثير من الأندية لكن في رأيي الإسماعيلي والاتحاد السكندري كانا الأفضل فقد ضم كل منهما لاعبين مميزين وأتوقع شكل جيد لكلا الفريقين في الموسم المقبل.

** أفضل صفقة؟

انضمام بدر بانون للأهلي لأنه مدافع يلعب بشكل مميز ويثق في نفسه وسيزيد ذلك من مستوى الأهلي وهو أيضا مستواه سيتطور إلى جانب قدراته الهجومية الجيدة.

** صفقة لم تكن متوقعة؟

رمضان صبحي بالطبع.

لن أجامل في الحديث عن الصفقة مثل الجميع فإنني أرى الانتقال كان بمثابة الخيانة وليس مفاجأة فهو رحل عن الأهلي بشكل لا يليق بعدما أوصله النادي لتلك المكانة.

** هل الأندية التي تُبرم الكثير من الصفقات في الانتقالات تكون جيدة أم لا؟

أعتقد إنه أمر جيد ولكن الأهم أن تكون نوعية اللاعبين جيدة ليساعدوك في تحقيق نتائج جيدة وليس لاعبين قاربوا على الاعتزال أو من يستمر في الملعب دون تقديمه لمستوى جيد.

** الموسم الماضي هوية الهابطين كانت معروفة مبكرا هل نرى ذلك في الموسم المقبل؟

الرؤية غير واضحة الآن ولكن أهم شيء ألا تقوم إدارات الأندية بتبديل الأجهزة الفنية أكثر من مرة.