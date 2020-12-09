انتهت ليلة الأبطال - ميتييلاند (1) (1) ليفربول.. ليلة صلاح

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول وميتييلاند الدنماركي في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

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ليفربول حسم تأهله من الجولة الماضية، على أن يكون صراع البطاقة الثانية بين أياكس الهولندي وأتالانتا الإيطالي.

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انتهت: ميتييلاند 1-1 ليفربول

ق 62: ميتييلاند يدرك التعادل عن طريق شولتز من علامة الجزاء.

ق 49: مقصية مزدوجة من مهاجم ميتييلاند تتصدى لها العارضة عوضا عن الحارس.

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق 44: الحارس هانسن يتصدى لتسديدة قوية من جوتا من داخل منطقة الجزاء.

ق 32: رأسية من سوري كابا يشتتها فابينيو من على خط المرمى والتعادل سائد.

ق 30: أوريجي يهدر الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم بعد بينية من محمد صلاح.

ق 1: صلاح جووووول في الدقيقة الأولى، بعد انفراد بحارس المرمى ليضعها ضعيفة على يمناه.

بداية اللقاء