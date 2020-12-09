كرة سلة – آنسات تحت 18 عاما يتوجن بلقب إفريقيا بعد التأهل لكأس العالم

فاز منتخب مصر لآنسات كرة السلة تحت 18 عاما، ببطولة إفريقيا للمرحلة السنية، بعد التغلب على منتخب مالي 68-63.

وتوج المنتخب بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز بها عام 2010.

ويعد منتخب مالي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 7 انتصارات.

ورغم الصعوبات التي واجهها المنتخب في دور المجموعات، حيث خسر مرتين من مالي ومرة من السنغال وتأهل للنهائي بفارق النقاط، إلا أن آنسات الفراعنة نجحن في التتويج باللقب في النهاية.

وتأهل المنتخب لكأس العالم للآنسات تحت 19 عاما والتي تقام في المجر العام المقبل.