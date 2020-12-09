تشكيل ليلة الأبطال - صلاح يقود هجوم ليفربول و8 تغييرات.. وأرنولد القائد

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 - 18:46

كتب : Filgoal Team

جوتا - مينامينو - صلاح - فيرمينو - ليفربول

يقود محمد صلاح كتيبة ليفربول في مواجهة ميتييلاند الدنماركي في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وحجز الريدز مقعدهم في دور الـ 16، بينما سيكون صراع الوصافة بين أتالانتا الإيطالي وأياكس الهولندي.

وأجرى يورجن كلوب 8 تغييرات على تشكيل الريدز الأساسي، ويخوض من بينهم 3 لاعبين مشاركتهم الأوروبية الأولى.

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إذ بقى كويفن كيلليهر ومحمد صلاح وفابينيو في التشكيل الأساسي من لقاء ولفرهامبتون.

وسيرتدي ألكسندر أرنولد العائد من الإصابة شارة القيادة لأول مرة اليوم أمام الفريق الدنماركي.

وجاء تشكيل الريدز:

حراسة المرمى: كويفن كيلليهر

الدفاع: ألكسندر أرنولد – ريس ويليامز – فابينيو – كوستاس تيسميكاس

الوسط: ليتون كلاركسون – نابي كيتا – تاكومي مينامينو

الهجوم: ديوجو جوتا – ديفوك أوريجي – محمد صلاح

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