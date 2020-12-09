مدرب بنفيكا: العنصرية في كرة القدم؟ أصبحت رائجة وموجة تسيطر على العالم

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 - 18:07

كتب : FilGoal

جورج جيسوس - بنفيكا

يعتقد جورج جيسوس المدير الفني لـ بنفيكا البرتغالي أن التعامل مع العنصرية أصبح رائجا للغاية.

وتوقفت مباراة باشاك شهير التركي وباريس سان جيرمان الفرنسي عقب مرور 14 دقيقة بعدما وصف الحكم المساعد، بيير ويبو مدرب الفريق التركي بـ "الأسود".

جيسوس المدير الفني للنسور البرتغالية سُئل في المؤتمر الصحفي قبل لقاء ستاندر ليج البلجيكي عن رأيه في أحداث مباراة الأمس وقدم ردا مثيرا للجدل.

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وقال جيسوس: "لا أعرف ما حدث، ما الذي قيل، لكن كل هذا عن العنصرية أصبح رائجا جدا في الوقت الحاضر".

وأضاف "كمواطن لدي الحق في التفكير بطريقتي الخاصة ولا يمكنني الحصول على رأي ملموس إلا عندما أعرف ما قيل في تلك اللحظة".

وأكمل "في هذه الأيام، فإن أي شيء يقال عن شخص أسود هو دائما علامة على العنصرية، والشيء نفسه عن الرجل الأبيض لم يعد علامة على العنصرية".

وأتم "إنها موجة تسيطر على العالم. ربما كانت هناك علامة على العنصرية، لكني لا أعرف ماذا قالوا لهذا المدرب".

ماذا حدث؟

ونشبت مشادة كلامية بين بيير ويبو نجم منتخب الكاميرون السابق ومساعد المدرب في الفريق التركي وبين الحكم الرابع، لتنتهي بخروج فريق باشاك شهير من الملعب وإلغاء المباراة في منتصف الشوط الأول.

وذكرت قناة بي إن سبورتس أن بيير ويبو اتهم الحكم الرابع بتوجيه هتافات عنصرية له وهو ما ظهر في الإعادة التليفزيونية.

ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه بيير ويبو وتتوقف المباراة عند هذا الحد بعدما قرر الفريق التركي الانسحاب والخروج من الملعب.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية أن ديمبا با مهاجم باشاك شهير قال للحكم: "أنت لا تقول اللاعب الأبيض، لذا عندما تتحدث لا تقول اللاعب الأسود لماذا قلت ذلك"؟.

وذكرت شبكة "بي إن سبورتس" أن الحل المقترح هو استبدال الحكم الرابع بحكم آخر من غرفة الفيديو على أن يتم استكمال اللقاء من الدقيقة 19 التي أوقفت فيها.

لكن بعد دقائق ذكر مراسل "بي إن سبورتس" في المباراة أن النادي التركي يرفض وجود الحكم الرابع حتى في غرفة الفيديو ويطلب سحبه من المباراة ككل.

وستقام المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، بدءا من الدقيقة 14 والتي توقفت عندها أحداث اللقاء.

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