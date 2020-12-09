مران الزمالك – انتظام الونش وعودة أوباما وبرنامج تأهيلي لـ عبد الغني.. وجلسة تحفيزية من باتشيكو

انتظام محمود حمدي "الونش" في تدريبات الزمالك، وعاد يوسف إبراهيم "أوباما" إلى النادي عقب تعافيه من فيروس كورونا.

وقبل انطلاق المران عقد جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك جلسة تحفيزية في حضور عبد الحليم علي مدير الكرة.

وأرسل البرتغالي رسائل تحفيزية وثقة من جانبه قبل 48 ساعة من انطلاق الموسم الجديد مؤكدا أن المجموعة قادرة على الفوز وتحقيق المطلوب.

فيما دعّم عبد الحليم اللاعبين وشدد على مساندتهم وتوفير كافة سبل الدعم لتحقيق الأهداف والطموحات للفترة المقبلة.

وأدى محمد أشرف "روقا" حصة تأهيلية في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، ضمن البرنامج العلاجي والتجهيزي للتعافي من الإصابة والعودة للتدريبات.

وخضع اللاعب لتدريب بالركض حول الملعب تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة، فيما حرص باتشيكو على الاطمئنان على حالة اللاعب.

وانتظم محمود حمدي "الونش" في التدريبات الجماعية بعد الحصول على راحة خلال الأيام الماضية بقرار من باتشيكو.

وظهر اللاعب بشكل قوي وجاهزية فنية، بعد تعافيه من فيروس كورونا منذ أيام.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا خاصا لمحمد عبد الغني لرفع لياقته البدنية من خلال أداء بعض التدريبات التأهيلية والبدنية.

ومن المقرر أن ينتظم المدافع بشكل طبيعي مع رفاقه في التدريبات الجماعية بدءا من الغد.

وتواجد يوسف إبراهيم "أوباما" في مقر التدريبات بعد تعافيه من فيروس كورونا أمس وللاطمئنان عليه بعد خضوعه للفحوصات اللازمة.

واستقبل الجهاز الفني بالإضافة لأشرف قاسم المشرف العام على الكرة وعبد الحليم علي وكذلك اللاعبون أوباما.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تدريبيا خاصا يؤديه على هامش المران، وكذلك حصة تأهيلية خاصة.

وأدى محمد عبد الشافي الظهير الأيسر حصة تأهيلية بالجيمانيزيوم داخل النادي على هامش المران، ضمن البرنامج التجهيزي الموضوع له من أجل العودة للتدريبات خلال الفترة المقبلة بعد خضوعه لعملية جراحية خضع لها بسبب كسر في الترقوة.

لاعبو الزمالك ذبحوا عجلا على هامش مران اليوم في مقر النادي تباركا قبل انطلاق الموسم الجديد وحرصوا على تقسيمه على عمال النادي.

وخصص الجهاز الفني فقرة فنية على هامش المران، وقُسم اللاعبون إلى مجموعتين، تقوما بالتناوب فيما بينهما في آداء أمور تكتكية معينة، أبرزها التعامل مع الكرات العرضية من الأطراف والعمق.

وعقب ذلك تم عمل تقسيمة في جزء من الملعب، تم خلالها تنفيذ بعض الأمور الفنية، للاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين.

ويستعد الزمالك لافتتاح مشواره في موسم 2020-2021 بمواجهة المقاولون العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري.