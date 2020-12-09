شفاء عمر السعيد من فيروس كورونا

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 - 16:57

كتب : إبراهيم رمضان

عمر السعيد في مران الزمالك - موقع الزمالك الرسمي

تعافى عمر السعيد مهاجم نادي الزمالك من إصابته بـ فيروس كورونا.

عمر السعيد

النادي : الزمالك

الزمالك

وأوضح محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في نادي الزمالك سلبية مسحة اللاعب.

وأضاف عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك: "اللاعب سيخضع لفحوصات طبية أخرى للاطمئنان عليه ومن ثم سينتظم بعدها في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي".

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وأعلن الزمالك أمس تعافي يوسف إبراهيم "أوباما" من كورونا بعدما غاب بسببها عن مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا وطلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر.

كما تعافى محمود حمدي الونش وعاد للتدريبات من جديد بعدما عن نفس المباراتين.

ويستعد الزمالك لافتتاح مشواره في الدوري بلقاء المقاولون العرب لموسم 2020-2021.

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