مران الأهلي - انتظام الشحات وطاهر في التدريبات الجماعية.. وبيكهام يشارك لأول مرة

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 - 16:38

كتب : حسام نور الدين

أحمد رمضان بيكهام - مران الأهلي

انتظم الثنائي حسين الشحات وطاهر محمد في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي استعدادا لانطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

طاهر محمد طاهر

النادي : الأهلي

الأهلي

ويفتتح الأهلي حملة الدفاع عن لقبه مساء الأحد بمواجهة مصر للمقاصة ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

وعقد بيتسو موسيماني جلسة مطولة مع الجهاز المعاون على هامش مران الفريق اليوم الأربعاء.

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وتأتي جلسة موسيماني من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة التي تشهد بدء مشوار الفريق في نسخة الدوري الجديد.

كما شارك أحمد رمضان بيكهام للمرة الأولى في تدريبات الكرة بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وتعاقد الأهلي مع بيكهام قادما من صفوف وادي دجلة، وغاب عن تدريبات الفريق منذ وصوله بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وكان الثنائي حسين الشحات وطاهر قد اكتفى بتدريبات بدنية في الجيم ضمن مران أمس الثلاثاء.

وتخلص الشحات من آلام في أصبع القدم، في حين بدأ طاهر المشاركة في التدريبات الجماعية بعدما منحه الجهاز الطبي راحة سلبية أمس بسبب جرح الرأس.

وتعرض طاهر لجرح في الرأس خلال مواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.

واكتفى الثنائي مروان محسن وجونيور أجايي بتنفيذ البرنامج التأهيلي في الجيم على هامش المران.

ويعاني مروان محسن من الإجهاد العضلي في حين يعاني أجايي من إصابة في كاحل القدم.

الأهلي مران الأهلي حسين الشحات طاهر محمد
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