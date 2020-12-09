الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول تفاصيل حادث إبراهيم حسن وحالته الصحية

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 - 16:37

كتب : هاني العوضي

حادث بالسيارة لإبراهيم حسن أسطورة الكرة المصرية

كشف محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري عن حالة إبراهيم حسن مدير الكرة للفريق الصحية بعد تعرضه لحادث بالسيارة.

وقال مصيلحي في تصريحات لـFilGoal.com: "إبراهيم حسن تعرض لكسر في ثلاثة ضلوع، لكن حالته مطمئنة وما زال يتواجد في المستشفى".

من جانب آخر، قال وليد بدر المدير الإداري للفريق لـFilGoal.com: "إبراهيم حسن قد يغادر المستشفى اليوم بعد إعادة الكشف عليه".

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وعن كواليس الحادث، قال بدر "إبراهيم حسن كان في أحد الملفات، حينما صدمته سيارة أخرى من الخلف".

وأتم "لا نعرف حاليا حالة الطرف الثاني الصحية".

كان إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري قد تعرض لحادث بالسيارة فجر اليوم الأربعاء على كورنيش الإسكندرية.

وواصل "إبراهيم حسن أجرى الفحوصات اللازمة فور وصوله وكانت جيدة".

إبراهيم حسن يتواجد حاليا في الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري كمدير للكرة.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز يوم السبت المقبل، في افتتاح الموسم الجديد للدوري المصري 2020/2021.

في الدوري الاتحاد السكندري إبراهيم حسن
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