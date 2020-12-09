سولشاير: لاعبو يونايتد لا يستسلمون أبدا.. وكنا نستحق أكثر

يعتقد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن فريقه كان يستحق الاستمرار في دوري أبطال أوروبا وعدم الخسارة على يد لايبزيج.

وكان يونايتد في حاجة فقط لتجنب الهزيمة في مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات من أجل التأهل لدور الـ16، لكن الخسارة 2-3 تأهلت بالفريق الألماني.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كنا قريبين في النهاية، لكن لا يمكنك أن تتوقع التأهل عندما تتأخر بثلاثة أهداف ضد فريق جيد مثل لايبزيج".

وأضاف "لا أستطيع أن أتحدث عن الشخصية والجهد والضغط الذي مارسناه عليهم في الشوط الثاني، فقد كنا نستحق أكثر".

وشدد "لا يمكنك توقع العودة من فريق تأخر بثلاثة أهداف. كان الفريق سيئ الحظ قرب النهاية".

وتحدث عن لاعبيه بقوله "هؤلاء اللاعبون لا يستسلمون أبدا. من السهل أن تدع رأسك تسقط وتستسلم، لكنهم ليسوا كذلك".

واستطرد المدرب النرويجي "في النهاية قدمنا عرضاً جيداً، لكن ليس جيدًا بما يكفي".

وأكمل "بكل تأكيد الهزيمة أمام باشاك شهير في إسطنبول أثرت علينا. هذه هي النقاط التي كلفتنا توديع دوري أبطال أوروبا، لا شك في ذلك".

وتجمد رصيد يونايتد عند تسع نقاط يحتل بهم المركز الثالث بالتساوي مع باريس سان جيرمان الثاني لكن الهزيمة في ملعب أولد ترافورد ضد الفريق الفرنسي بثلاثة أهداف لهدف تسببت في إقصاء الفريق الإنجليزي.

ووصل رصيد لايبزيج إلى 12 نقطة يتصدر بهم المجموعة.

وبذلك يعود مانشستر يونايتد للمشاركة في الدوري الأوروبي وهي البطولة التي بلغ فيها الدور نصف النهائي الموسم الماضي.