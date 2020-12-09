وفاة أمين دابو نجم الإسماعيلي والأهلي السعودي السابق

توفي أمين دابو لاعب أهلي جدة والإسماعيلي ومنتخب السعودية السابق، وذلك بعد معاناة مع المرض في عمر الـ69.

وتدهورت الحالة الصحية للاعب الذي لقب بـ"ثعلب الكرة" ما استدعى دخوله إحدى المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية ودخوله في حالة حرجة.

ونشر تركي الخليوي رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم نعيا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيه: "أمين دابو، إلى جوار ربه، غادر الحياة الدنيا، رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وأسكنه الجنة".

دابو لعب في الإسماعيلي والأهلي السعودي كما مثل منتخب السعودية في عدد من المواجهات الدولية، وهو من أصول سنغالية وجاء وافدا إلى مصر في بداية السبعينيات.

وحقق دابو شهرة واسعة في الملاعب المصرية مع الإسماعيلي قبل أن يحترف في صفوف الأهلي السعودي.

ونعى نادي أهلي جدة لاعبه قائلا: "ورحل أحد أساطير النادي الأهلي".

وحصد دابو مع الأهلي 8 بطولات في كل المسابقات محليا وخارجيا، وسجل أكثر من 250 هدفا طيلة مسيرته الاحترافية مع الأهلي والإسماعيلي ومنتخب السعودية.