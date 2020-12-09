إصابة أحمد ياسر بفيروس كورونا

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 - 16:03

كتب : أيمن عيد

أحمد ياسر يحتفل بهدف المصري في النجوم

تأكد إصابة أحمد ياسر لاعب البنك الأهلي بفيروس كورونا.

وقال أحمد ياسر في تصريحات لـFilGoal.com: " تأكد إصابتي بفيروس كورونا، أنا وزوجتي بعد إيجابية المسحة التي خضعنا لها".

وأضاف "شعرت بحالة إعياء وأعراض تعب، واعتذرت للجهاز الفني بقيادة محمد يوسف عن عدم القدرة على حضور مران الفريق وخضعت للمسحة أنا وزوجتي".

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لاعب البنك الأهلي أتم " أنا في عزل منزلي حاليا ونخضع لبروتوكول العلاج، وأتمنى من الله ألا تطيل مدة التعب حفاظاً على أسرتي وأبنائي".

أحمد ياسر انضم لنادي البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري الممتاز هذا الموسم قادما من النادي المصري.

صاحب الـ29 عاما شارك الموسم الماضي في 37 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 9 أهداف وصنع هدفا واحدا.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة وادي دجلة يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

في الدوري البنك الأهلي أحمد ياسر
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