تونالي: كنت أحتاج إلى وقت للاستقرار.. ميلان نادي مميز

اعترف ساندرو تونالي لاعب وسط ميلان أنه يحتاج إلى وقت للاستقرار مع الفريق الذي يراه مميزا.

ساندرو تونالي النادي : ميلان ميلان

وانتقل تونالي إلى ميلان من بريشيا قبل انطلاق الموسم، واعترف بكفاحه من أجل استئناف اللعب بعد العطلة.

وقال تونالي لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "وصلت هنا بعد شهر من عدم النشاط، كان من الصعب استئناف اللعب بعد العطلة خاصة في فريق جديد".

وتابع "استغرق الأمر وقتا، أمضيت أسبوعين أو الشهر الأول للاستقرار ولكن بمجرد الدخول في إيقاع الأمور والتعرف على زملائي أصبح من السهل المضي قدما".

وكشف تونالي عن حبه لميلان قائلا: "عندما تكون لاعب كرة قدم فإنك تلعب بحب لأنه شغفك، بالإضافة لذلك اللعب لميلان وهو فريقك المفضل شئ جميل".

وأوضح "يجب أخذ هذه الأشياء في الاعتبار لأنه الفريق الذي كنت أتبعه دائما، طوال حياتي".

وبالحديث عن ستيفانو بيولي المدير الفني قال: "هو قائدنا، أول شخص يوضح لنا الطريق الصحيح ونحن جميعا نتبعه".

وتابع "يمكنك قضاء ساعات في التحدث إليه يمكنه شرح كل شئ، هو منفتح معنا ونحن سعداء بوجوده".

وأتم تصريحاته "من الجيد أن أكون جزءا من نادي ميلان المميز، لم نخسر منذ مارس ولدينا نتائج رائعة في الدوري".