بعد واقعة باشاك شهير.. سان جيرمان: نرفض أي شكل من أشكال العنصرية

علق نادي باريس سان جيرمان على واقعة العنصرية التي حدثت خلال مباراته ضد اسطنبول باشاك شهير في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

واتفق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مع ناديي إسطنبول باشاك شهير وباريس سان جيرمان على تأجيل مواجهتهما لمساء الأربعاء، على أن يتم استكمالها من الدقيقة 13.

وأفاد نادي باريس سان جيرمان في بيان: "توقفت مباراتنا ضد إسطنبول باشاك شهير مساء الثلاثاء ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بعد 13 دقيقة من اللعب بسبب كلمات عنصرية من الحكم الرابع تجاه أحد أعضاء الطاقم الفني للفريق التركي، وستعاد المباراة يوم الأربعاء".

وأضاف البيان "إنها حادثة خارج مجال الرياضة، وتسببت في إيقاف المباراة بعد 13 دقيقة فقط من اللعب. لقد شكا الفريق التركي من كلمات عنصرية صادرة عن الحكم الرابع، أفسحت المجال لإنهاء المباراة دون استكمالها".

وشدد النادي في بيانه "أي شكل من أشكال العنصرية يتعارض مع القيم التي يدافع عنها باريس سان جيرمان ورئيسه وطاقمه ولاعبوه".

وأتم البيان "لأكثر من 15 عاما، جعل باريس سان جيرمان مكافحة جميع أشكال التمييز معركة دائمة، ونعد حاليا من بين أكثر الأندية الرياضية التزاما بمكافحة جميع أشكال العنف والتمييز".

ماذا حدث؟

نشبت مشادة كلامية بين لاعبي باشاك شهير والحكم الرابع بعدما وجه عبارات عنصرية لأحد اللاعبين.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية أن ديمبا با مهاجم باشاك شهير قال للحكم: "أنت لا تقول اللاعب الأبيض، لذا عندما تتحدث لا تقول اللاعب الأسود لماذا قلت ذلك"؟.

وذكرت شبكة "بي إن سبورتس" أن الحل المقترح هو استبدال الحكم الرابع بحكم آخر من غرفة الفيديو على أن يتم استكمال اللقاء من الدقيقة التي أوقفت فيها.

لكن بعد دقائق ذكر مراسل "بي إن سبورتس" في المباراة أن النادي التركي يرفض وجود الحكم الرابع حتى في غرفة الفيديو ويطلب سحبه من المباراة ككل.

ذلك قبل الإعلان عن تأجيل اللقاء واستكماله مساء الأربعاء.

يذكر أن النتيجة كانت تشير للتعادل السلبي بدون أهداف، وضمن سان جيرمان تأهله رسميا بغض النظر عن النتيجة بعد إقصاء مانشستر يونايتد على يد لايبزيج.

فيما ودع باشاك شهير البطولات الأوروبية والمباراة بالنسبة له شرفية.