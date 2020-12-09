مصدر من الإسماعيلي يكشف لـ في الجول سبب غضب عبد الرحمن مجدي.. ووعد من النادي

كشف مصدر داخل نادي الإسماعيلي عن سبب غضب عبد الرحمن مجدي جناح الفريق.

وحسب المصدر لـFilGoal.com، فإن عبد الرحمن مجدي غاضب لرغبته في زيادة قيمتة راتبه.

اللاعب يرى بأن ما يحصل عليه حاليا لا يتناسب مع قيمة عقود اللاعبين الجدد، في حين أنه طلب تعديل تعاقده أكثر من مرة جون جدوى.

إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي احتوى غضب اللاعب، ووعده بتعديل تعاقده لكن بشرط التألق في الملعب خلال بدايات الموسم المقبل.

وحسب أداء اللاعب، سيكون قرار تعديل تعاقده مع الفريق.

عبد الرحمن مجدي انضم لنادي الإسماعيلي عام 2017 قادما من فريق الترسانة.

صاحب الـ23 عاما شارك الموسم الماضي في 31 مباراة. سجل فيهم 8 أهداف وصنع اثنين آخرين.

وكان عبد الرحمن مجدي أحد أفراد منتخب مصر الأوليمبي الحائز على كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة عام 2019 والتأهل لأوليمبياد طوكيو.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة النادي المصري يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري المصري لموسم 2020/2021.