أندية الدوري - الجونة.. للخروج من شبح الهبوط

يدخل نادي الجونة مسابقة الدوري كل موسم منذ صعوده بهدف تقديم نتائج مميزة والتدرج في المراكز، إلا أن نتائجه في النهاية تدفعه للمنافسة للهروب من شبح الهبوط.

حصل فريق الجونة خلال الموسم والنصف الأخير من الدوري على قائمة مميزة تضم مزيج من اللاعبين بين الخبرة والشباب بينهم عناصر من أندية كبرى مثل باسم علي وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار وإسلام محارب وعمرو بركات من النادي الأهلي بين الإعارة والبيع.

إلا أن ذلك لم يمنع فريق الجونة من تكرار نتائجه والمنافسة على الهبوط مثل كل موسم والنجاة في الأسبوع الأخير.

ضم نادي الجونة 8 صفقات جديدة هذا الموسم بالإضافة إلى تجديد تعاقد والتر بواليا مهاجم الفريق المميز، ورغم أن الصفقات لا يمكن القول عنها بصفقات سوبر مقارنة بالمواسم الماضية إلا أن رضا شحاتة المدير الفني راض تماما عنها ويرى أن الفريق يمكنه تقديم نتائج مميزة.

فهل حان وقت الخروج من شبح الهبوط لفريق الجونة هذا الموسم والوصول للمنطقة الدافئة؟

نبذة تاريخية

نادي الجونة حديث العهد إذ تم تأسيسه عام 2003 وبدا من الدرجة الرابعة ونجح في موسمه الأول 2003 - 2004 في التأهل للدرجة الثالثة.

واصل نادي الجونة نجاحه في الدرجات الأدنى وتأهل للدرجة الثانية في مشاركته الأولى بالدرجة الثالثة موسم 2004 -2005 واستمر لثلاثة مواسم قبل أن يتأهل إلى الدوري الممتاز.

يشارك الجونة في الدوري الممتاز للمرة السابعة في تاريخه منذ صعوده في موسم 2009 - 2010، وكانت أفضل نتائجه موسم 2013 - 2014 بالتواجد في المركز التاسع كأحد أفضل 10 أندية في الدوري للمرة الوحيدة في تاريخه.

بدأ الجونة مشواره موسم 2009 - 2010 بإنهاء مسابقة الدوري في المركز 12 بـ 34 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن الهبوط، وفي الموسم التالي تقدم مركزا بنفس رصيد النقاط وبفارق 4 نقاط عن الهبوط قبل أن يتم إلغاؤه في النهاية بسبب ثورة يناير 2011.

وفي موسم 2011 - 2012 تم إلغاء المسابقة بعد حادثة استاد بورسعيد، وكان الجونة في المركز التاسع برصيد 22 نقطة وبفارق 4 نقاط فقط عن المربع الذهبي بعد مرور 16 جولة، كما تم إلغاء موسم 2012 - 2013 لأسباب أمينة وكان الجونة في المجموعة الأولى في المركز السادس برصيد 14 نقطة وكان منافسا على شبح الهبوط.

بينما في موسم 2013 - 2014 نجح الجونة في البقاء بالمنطقة الدافئة بتحقيق المركز الخامس من المجموعة الأولى برصيد 26 نقطة بفارق 5 نقطة عن المراكز المؤدية للهبوط، لكن في موسم 2014 - 2015 فشل الجونة في الصمود أكثر وهبط إلى الدرجة الثانية باحتلال المركز الـ 16 برصيد 46 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الاستمرار في المسابقة التي هبط وقتها 5 أندية لعودة الدوري 18 فريقا من جديد.

عاد الجونة إلى الدوري من جديد موسم 2018 - 2019 وأنهى موسمه في المركز 15 برصيد 38 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن الهبوط، وفي الموسم الأخير نجا الجونة مجددا من الهبوط بفارق 4 نقاط.

الصفقات

ضم نادي الجونة 8 صفقات جديدة لتدعيم الفريق الموسم المقبل وهم:

أحمد عادل عبد المنعم (من مصر للمقاصة)

نور السيد (من الاتحاد السكندري)

أحمد عامر (من أسوان)

محمد رجب (من الإنتاج الحربي)

محمود الجزار (من الأهلي)

محمد الحبيب (البنزرتي التونسي)

كريم الطيب (إعارة من بيراميدز)

مصطفى الصفتي (من بني سويف)

بالإضافة إلى تجديد تعاقد والتر بواليا إلى صيف 2023.

لاعبون يجب مشاهدتهم

ربما أكثر اللاعبين المنتظر مشاهدتهم مع فريق الجونة هو كريم الطيب مهاجم أسوان.

وكان الطيب قد انتقل من أسوان إلى بيراميدز قبل أن يخرج معارا إلى الجونة للحصول على فرصة أكبر للمشاركة، وقدم الطيب مستوى متميز مع أسوان الموسم الماضي وارتبط اسمه بقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

من المنتظر أيضا تألق أكثر لـ والتر بواليا مهاجم الفريق الذي تألق بنهاية الموسم الماضي وسجل 13 هدفا خلال مشاركته في 30 مباراة بالدوري.

ويعد بواليا هو هداف الأجانب في الدوري الموسم الماضي، وثالث الهدافين بشكل عام خلف محمد شريف (14 هدفا) وعبد الله السعيد (17 هدفا).

المدرب

يبدأ رضا شحاتة الموسم بقيادة الجونة بعد أن تولى لفترتين بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

تولى شحاتة قيادة الجونة في نهاية الموسم قبل الماضي بعد ضمان الاستمرار في الدوري خلفا لحمادة صدقي، وتعادل الجونة بقيادة شحاتة مع الزمالك في مباراة الفريق الأخيرة بالموسم بنتيجة 2-2 وكانت من أبرز أسباب خسارة الأبيض لدوري ذلك الموسم.

وتوقع البعض أن يبدأ شحاتة الموسم الماضي بقيادة الجونة قبل أن يتولى الصربي نيبوشا قيادة الفريق مع سلسلة من النتائج السيئة.

ورحل نيبوشا بعد الجولة السابعة بفوز وحيد في الدوري ليتولى رضا شحاتة قيادة الفريق مؤقتا.

ونجح الجونة بقيادة شحاتة في تحقيق فوزين متتاليين على بيراميدز والجيش، قبل أن يخسر بصعوبة أمام سموحة 1-2، ويتعادل مرتين أمام كل من الإنتاج الحربي وأسوان.

ورغم نجاحه في حصد 8 نقاط من خمس مباريات لكن ذلك لم يكن كافيا لاستمراره وأتم الجونة تعاقده مع البرتغالي بيدرو بارني الذي رحل في الجولة 26 بعد هزيمة ثقيلة من طلائع الجيش 1-4.

قدم رضا شحاتة خلال أخر 8 جولات بالدوري مستوى جيد بالجونة وحقق الفوز في ثلاث مباريات وخسر بصعوبة أمام سموحة والإنتاج الحربي والزمالك.

هل يثبت رضا شحاتة خطأ إدارة الجونة بعدم استمراره رغم النتائج والمستوى المتميز خلال فترته القصيرة؟

الاستعداد للموسم

لعب الجونة عددا من المباريات الودية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري.

وخسر الجونة أمام أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد يوم 20 نوفمبر، وسجل كريم الطيب مهاجم أسوان وقتها هدفا قبل انتقاله إلى الجونة.

ونجح الجونة في تحقيق فوز صعب على الهلال السوداني بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

كما واجه الجونة فريق الإنتاج الحربي وديا وحسم اللقاء بنتيجة 4-2 على استاد المصانع الحربية.

ومن المقرر أن يواجه الجونة منتخب مصر للشباب قبل سفر الأخير إلى تونس استعدادا لبطولة شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب.

جدول المباريات

يفتتح الجونة مشواره في الدوري يوم الجمعة بمواجهة طلائع الجيش في مواجهة صعبة، إذ حصد الجيش وصافة كأس مصر بالخسارة أمام الأهلي بركلات الترجيح.

ويصطدم الجونة بمواجهتين صعبتين في الجولتين الثانية والثالثة إذ يلاقي المصري البورسعيدي والإسماعيلي على الترتيب يومي 17 و 21 من شهر ديسمبر الجاري.

وفي الجولة الرابعة يلاقي أسوان قبل أن يواجه مصر للمقاصة في الجولة الخامسة، وستشكل تلك المباريات موسم الجونة طريق موسم الجونة بصورة كبيرة، إما بالاستمرار في المنافسة على شبح الهبوط أو جمع النقاط مبكرا.

أراء الجمهور:

طرح FilGoal.com سؤالا على متابعيه بعرض الصفقات الجديدة لفريق الجونة وتوقعاتهم للمركز النهائي للفريق في ختام المسابقة.

ولا يتوقع متابعو FilGoal.com الأفضل للجونة هذا الموسم بل على العكس توقع الأغلبية هبوط الفريق.

قال محمد صلاح الدين: "نفس موقف كل سنة ويمكن أسوأ".

بينما محمد شرف "هبوط دجلة والمحلة والجونة".

وتوقع كريم صبحي "صفقات ضعيفة صعب يكمل".

8 صفقات يدخل بها الجونة موسمه الجديد في الدوري المصري إليكم صفقات الجونة في موسم 2020-2021 👇 ⛔ هل يبتعد الجونة عن خطر الهبوط هذا الموسم؟ Posted by FilGoal.com on Monday, December 7, 2020

شاركنا برأيك في التعليقات ماذا تتوقع للجونة في الموسم الجديد وأي مركز سيحتله الفريق بنهاية الموسم؟