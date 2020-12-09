جوارديولا: أجويرو قد يشارك ضد مارسيليا

قد تشهد مباراة مانشستر سيتي ضد مارسيليا في دوري أبطال أوروبا عودة سيرجيو أجويرو مهاجم سيتي للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة.

ضمن سيتي تأهله لدور الـ16 من دوري الأبطال كمتصدر للمجموعة بحصوله على 13 نقطة من أصل 15، مما يمنح بيب جوارديولا فرصة لإراحة لاعبيه قبل مباراة دربي مانشستر يوم السبت في الدوري ضد جاره مانشستر يونايتد.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الجميع لائقون، وسنحدد تشكيل مباراة مارسيليا قبل المباراة بساعات قليلة".

وأضاف "سنقرر ما إذا كان أجويرو لائقا، ربما سيكون على مقاعد البدلاء، قبل المباراة سنرى رد فعله على جسده، وليس ركبته فقط".

وواصل "المهم أنه كان جزءا من الفريق على مدار الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية، كان جزءا من المجموعة واختفت الانزعاجات التي كان يعاني منها مؤخرا".

أجويرو عاد إلى الملاعب في أكتوبر الماضي بعد 5 أشهر من الغياب بسبب عملية جراحية في الركبة، لكنه أصيب مرة أخرى في أول مباراة يلعبها.

وتابع المدرب الإسباني حديثه عن لاعبه الأرجنتيني "سيعود ليلعب بانتظام عندما يمكنه التدرب بانتظام على مدار أسابيع".

وشدد "نحن نعرف سيرجيو جيدا، إنه يعمل بجد بشكل مذهل للعودة، هذا هو الشيء الأكثر أهمية".

واستطرد "إنه يحتاج إلى القليل من الوقت ولكن يجب أن نتحلى بالصبر، نريده أن يعود ولكن إذا استجابت الركبة بشكل جيد فإنه سيعود بالتأكيد".

ويصر مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق على أن "جودة أجويرو لا يشك فيها أحد".

مع دخوله المباراة الأخيرة في المجموعة الثالثة، يخوض فريق مارسيليا معركة مباشرة مع أولمبياكوس لمعرفة من سيتأهل إلى الدوري الأوروبي ومن سيخرج من المنافسة الأوروبية تماما.

وأتم بيب "ستكون مباراة ممتعة أمامهم، من المهم بالنسبة لهم محاولة التأهل إلى الدوري الأوروبي، ونحن سنحاول كذلك الفوز".