فليك: نريد إسقاط لوكوموتيف للحفاظ على سجلنا المميز في دوري الأبطال

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 - 13:54

كتب : FilGoal

بوروسيا دورتموند - بايرن ميونيخ

رغم عدم حاجة بايرن ميونيخ للفوز على لوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا غير أن هانز فليك المدير الفني للبافاري لا يفكر سوى في الفوز باللقاء.

بايرن ضمن التأهل لدور الـ16 منذ الجولة الرابعة، بينما يدخل الفريق الروسي مباراة الأربعاء على أمل احتلال المركز الثالث في المجموعة ليتحول للعب في الدوري الأوروبي.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا نعلم بعد ما إذا كنا سنجري تعديلات كثيرة على التشكيل، ولكن الأكيد أننا سنلعب من أجل الفوز"

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وشدد حامل لقب البطولة "هدفنا هو الحفاظ على سجلنا المميز في دوري الأبطال".

بايرن فاز في 19 من آخر 20 مباراة لعبها في أليانتس أرينا في مرحلة المجموعات، ومنذ الخسارة أمام مانشستر سيتي في ديسمبر 2013، لم يتلق العملاق البافاري أي هزيمة في ميونيخ في دور المجموعات.

وأضاف "يجب أن نضع الخصم تحت الضغط. عندما تكون الكرة بحوزتنا، يكون أمامنا خيارات عديدة للهجوم".

وتابع "لوكوموتيف موسكو يصبح فريقا خطيرا إذا تركت له المساحات، لذلك سنحاول ألا نسمح لهم باللعب بحرية".

وأتم المدرب الفائز بخمسة ألقاب في العام الحالي "علينا أن نحافظ على تنظيمنا داخل الملعب أمام لوكوموتيف موسكو من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

إذا نجح بايرن في تحقيق الفوز على لوكوموتيف سيصبح الفريق البافاري قد خرج منتصرا في جميع المباريات التي خاضها على أرضه في دور المجموعات للموسم الثاني على التوالي.

بايرن ميونيخ لوكوموتيف موسكو هانز فليك
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