بونوتشي: الفوز على برشلونة لخلق الثقة بأنفسنا

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 - 12:36

كتب : FilGoal

بونوتشي

أصر ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس أن الفريق أراد الفوز على برشلونة ليس فقط من أجل تصدر المجموعة ولكن لخلق الثقة بالنفس داخلهم.

ونجح يوفنتوس في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد على برشلونة في كامب نو ليتصدر البيانكونيري مجموعته في دوري أبطال أوروبا.

وقال بونوتشي لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "القدوم إلى برشلونة والحفاظ على الشباك نظيفة وتسجيل ثلاثة أهداف هذا بالتأكيد إنجاز كبير".

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وتابع "المجموعة تتطور كما قلت من قبل، علينا أن نتحلى بالروح مثلما كنا في الشوط الثاني ضد تورينو".

وأضاف مدافع يوفنتوس "أردنا أن نفعل ذلك من أجل دوري أبطال أوروبا، ولكن أيضا من أجل أنفسنا لخلق ثقة ولنستطيع تحقيق أشياء عظيمة".

وشدد بونوتشي "أردنا هذا كثيرا، أتينا بالفعل إلى هنا وحصلنا على نتيجة جيدة في الماضي، لكن هذه النتيجة كانت أكثر جمالا".

وأتم تصريحاته "المكاسب لا يجب أن تؤخذ كأمر مسلم به، عليك أن تعمل وتقاتل من أجلها، الخطوة التالية هي الاستعانة بذلك في كل مباراة".

يوفنتوس بونوتشي
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