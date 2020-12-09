 كلوب: لسنا مضطرين للفوز بمباراة ميتلاند ولكن

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 - 12:34

كتب : FilGoal

محمد صلاح يسجل ويحتفل بهدف ليفربول في ولفرهامبتون

رغم عدم حاجة ليفربول للفوز على ميتلاند في دوري أبطال أوروبا غير أن يورجن كلوب المدير الفني للحمر لا يفكر سوى في الفوز باللقاء.

وسافر رفاق محمد صلاح إلى الدنمارك لخوض مباراتهم السادسة والأخيرة في المجموعة الرابعة يوم الأربعاء، بعد تأكيد التأهل إلى دور الـ16 وضمان المركز الأول.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أريد أن أرى طريقتنا في اللعب، أيًا كانت التشكيلة المتوفرة لدينا"

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وأضاف "هذه المباراة لا تختلف عن باقي المباريات. هذه المباراة تختلف في جزء واحد فقط وهي أننا لسنا مضطرين للفوز بها، لأن فريق مثل ليفربول عادة ما يكون عليك الفوز بجميع المباريات".

وتابع "لكننا ما زلنا نريد الفوز بها، وهو أفضل شيء نفعله. هذا ما أريد أن أراه، يمكن للجميع رؤيتنا نذهب إلى هناك ونريد الفوز بالمباراة".

واعترف "سيكون الأمر صعبًا لأن ميتلاند أفضل بكثير مما يشير إليه الجدول ترتيب المجموعة".

وأكمل "عند تحليل الخصم، ترى مدى جودتهم في المباريات، لقد تطور هذا الفريق، دون الحصول على نقاط لأنهم في مجموعة قوية، لذلك كان الأمر صعبًا على ميتلاند، لكنني متأكد من أنهم سيقدمون مواجهة قوية وعلينا أن نكون مستعدين لذلك".

يورجن كلوب ليفربول ميتلاند
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