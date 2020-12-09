جريزمان: اللوم على لاعبي برشلونة

اعترف أنطوان جريزمان لاعب برشلونة أن اللاعبين يجب عليهم أن يتحملوا اللوم بعد الخسارة على أرضهم أمام يوفنتوس.

أنطوان جريزمان النادي : برشلونة برشلونة

وسقط برشلونة أمام يوفنتوس بثلاثة أهداف دون رد ليفقد صدارة المجموعة رغم التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جريزمان لشبكة موفيستار: "نحن من نلعب داخل أرض الملعب، لذلك علينا أن نتحمل اللوم كلاعبين".

وأضاف "كانت صورة قبيحة قدمناها لأنفسنا في المباراة ونشعر بالسوء تجاه جماهيرنا".

وتابع "أعتقد أن لدينا موهبة في هذا الفريق لنكون على أعلى مستوى، لكن علينا دائما أن نفعل ذلك".

وأتم تصريحاته "لم نفعل ذلك في الشوط الأول عندما تم إيقافنا".

وبتأهل برشلونة كثاني المجموعة ينتظره مواجهة أحد فرق بايرن ميونيخ أو ليفربول أو دورتموند أو تشيلسي أو مانشستر سيتي.