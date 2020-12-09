رونالدو: لم أر ميسي كمنافس أو خصم قط.. الإعلام أثار تلك الأمور

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 - 11:25

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - ليونيل ميسي

قال كريسيتانو رونالدو نجم يوفنتوس إنه لم ير ليونيل ميسي نجم برشلونة كمنافس أو خصم قط طيلة أعوام منافستهما سويا على الجوائز الفردية، مشيرا إلى أنهما يتفقان بشكل جيد سويا. وذلك في حوار مع قناة "موفيستار".

وبدأ رونالدو حديثه ضاحكا: "مهمتنا بدت مستحيلة".

وواصل "السر يكمن في البداية القوية، بعد مرور 20 دقيقة كنا قد تقدمنا بهدفين لذا من تلك النقطة كنا واثقين أن بإمكاننا فعلها واقتناص الصدارة".

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وأكمل "هذا الانتصار سيعزز ثقتنا، احتجنا فوزا مثل هذا ضد فريق كبير".

وتابع "لا يمكنني القول، لم أر لقطتي مع أراخو عبر التلفاز، في بعض الأحيان يتم احتساب ركلات جزاء من تدخلات خفيفة، لكنني لا أريد أن أخوض في هذا الأمر، لأن وظيفة الحكم دوما صعبة".

وأردف "حينما تسجل 3 أهداف في كامب نو فلا يوجد شك حول أحقيتك في التأهل كأول مجموعة".

رونالدو سجل هدفين من ركلتي جزاء في انتصار يوفنتوس بنتيجة 3-0 ليتأهل كأول مجموعة فيما تأهل برشلونة كثان.

وتحدث عن المنافسة مع ميسي قائلا: :"تواجدنا في احتفالات الجوائز لمدة 12-13 عاما، ولم أر ميسي قط كمنافس أو خصم، هذا يتم إثارته فقط في وسائل الإعلام".

وتابع "لطالما كنا نتفق جيدا سويا وإن سألت ليو فسيقول لك نفس الأمر".

وتعد تلك هي أول مواجهة تجمع ميسي ورونالدو منذ انتقال الأخير إلى يوفنتوس في صيف 2018، إذ أن لقاء الذهاب بين الفريقين لم يشهد مشاركة النجم البرتغالي لإصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19".

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