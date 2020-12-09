بوفون: أؤمن بالقدر وأعتقد أنه تم تعويضنا عن فوز ريال مدريد بالثلاثية في برشلونة

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 - 11:20

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - جانلويجي بوفون

أشاد جيجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس بالفوز الاستثنائي لفريقه على برشلونة، ويرى أن ذلك تعويضا عن الفوز على ريال مدريد 3-1 في سنتياجو برنابيو.

واحتاج يوفنتوس الفوز بثلاثة أهداف دون رد من أجل التأهل كمتصدر للمجموعة وهو ما حدث.

وكان يوفنتوس قد عوض هزيمته على ملعبه 0-3 أمام ريال مدريد بنفس النتيجة في سنتياجو برنابيو قبل أن يسجل الملكي هدفا قاتلا في الدقيقة 97 في نسخة 2018.

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وقال بوفون لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "هذا الفوز معزز بالثقة بالنسبة لنا، ولا ينغي التقليل منه، جئنا إلى برشلونة كمتأخرين في النتيجة وحققنا الفوز 3-0".

وتابع بوفون "أنا أؤمن بالقدر، لذلك أعتقد أن الأمور لا تحدث بالصدفة وأعتقد أن الحياة تعوضك".

وأوضح "المرة الأخيرة التي فزنا فيها 3-0 في مدريد انتهت 3-1، لكن هذه المرة فزنا 3-0 وعدنا إلى المنزل بالفوز والتأهل كمتصدر للمجموعة".

وعن موسم يوفنتوس قال: "سيكون هناك فترات صعود وهبوط، وفي بعض الأحيان تحتاج إلى العروض الأقل من المستوى لكي تتطور، هدفنا العثور على هوية وروح لأنه بدون الروح لن يمكننا الفوز".

وأتم تصريحاته "عندما نكون قادرين على التعبير عن أنفسنا إلى أقصى حد ممكن فنحن فريق قوي حقا".

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