بيرلو: خطتنا نجحت أمام برشلونة

كشف أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس أن الخطة التكتيكية التي اعتمد عليها سمحت لفريق بالسيطرة والفوز على برشلونة.

ونجح يوفنتوس في التغلب على برشلونة بثلاثة أهداف دون رد لينتزع صدارة المجموعة.

وقال بيرلو لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "كان من المهم بالنسبة لنا أن نكمل من حيث توقفنا في الدربي، عندما تبدأ بهذا التركيز والعزيمة تظهر الجودة".

وكشف بيرلو "أعددنا المباراة لتحقيق التفوق في خط الوسط بثلاثة لاعبين ضد اثنين، لاعبو الوسط مثل ماكيني قادرون على دفع الفريق للأمام".

وتابع "كنا نعلم أنهم يواجهون صعوبة في منع لاعبينا من الدفع خلال خط الوسط".

وأضاف بيرلو "الخطة التكتيكية نجحت وبعد ذلك قدم اللاعبون عملا جيدا لتحقيق أقصى استفادة من فرص التهديف".

وعن رونالدو أوضح "كان متحمسا للغاية لتقديم أداء جيد هنا ضد منافسه الأبدي، لذلك عندما تكون متحمسا يصبح الأمر بسيطا".

وأتم تصريحاته "هناك العديد من المباريات في موسم واحد ومن الأسهل أن نشجع على مثل هذه المباريات لكن دون أن نغفل هدفنا الحقيقي وهو الدوري الإيطالي".