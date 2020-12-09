إبراهيم حسن ينجو من حادث بالسيارة فجرا

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 - 10:39

كتب : هاني العوضي

حادث بالسيارة لإبراهيم حسن أسطورة الكرة المصرية

نجا إبراهيم حسن أسطورة الكرة المصرية من حادث مروري بالسيارة فجر اليوم الأربعاء في الإسكندرية.

وتعرض إبراهيم حسن لحادث على كورنيش الإسكندرية في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، أدى لتهشيم السيارة.

وقال وليد بدر المدير الإداري للاتحاد السكندري لـFilGoal.com: "تم نقل إبراهيم حسن إلى أحد المستشفيات على الفور، وحالته جاءت مطمئنة".

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وواصل "إبراهيم حسن أجرى الفحوصات اللازمة فور وصوله وكانت جيدة".

إبراهيم حسن يتواجد حاليا في الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري كمدير للكرة.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز يوم السبت المقبل، في افتتاح الموسم الجديد للدوري المصري 2020/2021.

في الدوري الاتحاد السكندري
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