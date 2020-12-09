الشحات: غير راض عن ما أقدمه مع الأهلي.. وهذا سبب إهدار فرصة نهائي إفريقيا

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 - 01:20

كتب : FilGoal

حسين الشحات

اعترف حسين الشحات لاعب الأهلي بتراجع مستواه في الفترة الماضية مع فريقه.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال الشحات عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "أنا غير راض عن مستواي في الفترة الماضية وأرى أن هذا ليس حسين الشحات الذي حارب من أجل ارتداء قميص الأهلي".

وأضاف "نهائي إفريقيا للنسيان بالنسبة لي وليس فقط بسبب الفرصة الضائعة ولكن لمجمل ما قدمته في المباراة".

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وواصل "أما عن الفرصة المهدرة في النهائي توقعت أن يسدد علي معلول مثلما فعل أمام صنداونز لكنه أرسل العرضية".

وتابع "حاولت وضع الكرة في نهاية المرمى حتى لا يستطيع أبو جبل أو محمود علاء إبعادها ولكن كما شاهد الجميع اصطدمت في القائم".

وأكمل "شعرت بصدمة للحظات ولكني استكملت المباراة مرة أخرى دون الخروج عن تركيزي".

وكشف "بكيت بعد هدف أفشة القاتل والوقت المتبقي من المباراة مر كأنه 90 دقيقة أخرى".

وأتم تصريحاته "الجيل الحالي في الأهلي مرتبط ببعضه بشكل كبير والجميع يحب الخير لزملائه وهذا سبب الفوز ببطولة إفريقيا".

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