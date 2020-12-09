الزمالك يعلن تعافي أوباما من فيروس كورونا

أعلن نادي الزمالك سلبية مسحة يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق.

يوسف أوباما النادي : الزمالك الزمالك

وتعافى أوباما من فيروس كورونا بعدما أثبتت نتيجة المسحة الطبية الأخيرة وجاءت سلبية.

وأصيب أوباما بـ كورونا قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

وغاب صانع ألعاب الأبيض عن نهائي القرن، ونصف نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش.

يأتي ذلك بعد تعافي محمود حمدي الونش مدافع الزمالك وعودته مرة أخرى لتدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد.

ولم يتعاف بعد عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك من كورونا.

ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب في الجولة الافتتاحية من الدوري المصري الأسبوع المقبل.