ميسي ينعي سابيلا: عشنا معا بعضا من أفضل ذكرياتي الكروية

نعى الأرجنتيني ليونيل ميسي مدربه الراحل أليخاندرو سابيلا الذي توفي عن عمر يناهز 66 عاما.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة

وتوفي مدرب إستوديانتيس الأرجنتيني السابق ومنتخب الأرجنتين بسبب متاعب في القلب.

وقال ميسي في رسالته عبر "إنستجرام": "كان من دواعي سروري مشاركة الكثير معك".

وأضاف "كان أليخاندرو شخصا رائعا، فضلا عن كونه محترفا رائعا دربني في مسيرتي المهنية وتعلمت منه الكثير".

وأضاف "عشنا معا بعضا من أفضل ذكرياتي الكروية خلال مرحلة التصفيات المؤهلة لكأس العالم وأيضا في كأس العالم. تعازيّ لجميع عائلته وأصدقائه".

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وقاد سابيلا ليونيل ميسي والتانجو للوصول لنهائي كأس العالم 2018، في 31 مباراة دولية.

وسجل ميسي تحت قيادته 25 هدفا بين 2011 و2014.