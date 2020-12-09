عموري: الشحات لاعب رائع.. والجميع يتمنى الانضمام لـ الأهلي

وجه عمر عبد الرحمن "عموري" نجم منتخب الإمارات والجزيرة الإماراتي التهنئة لحسين الشحات لاعب الأهلي على فوزه بالثلاثية مع الفريق الأحمر.

وقال عموري عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "حسين الشحات لاعب رائع وغني عن التعريف واندمج سريعا معنا في العين الإماراتي".

وأضاف "أثق أن الشحات سيقدم المزيد من التألق مع الأهلي وسيصبح ثاني أفضل لاعبي منتخب مصر بعد محمد صلاح".

وأكمل "أبارك له الفوز بالثلاثية وكنا نعرف جميعا أن حلمه هو اللعب للأهلي وبالعفل حقق ذلك بكل نجاح".

وبسؤاله عن إمكانيه الانضمام للأهلي في المستقبل رد قائلا: "الأهلي ناد كبير وأي لاعب يتمنى الانضمام له".