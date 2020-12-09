بي إن: تأجيل لقاء باشاك شهير وسان جيرمان بسبب العنصرية

اتفق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مع ناديي إسطنبول باشاك شهير وباريس سان جيرمان على تأجيل مواجهتهما لمساء الأربعاء.

وذكرت شبكة "بي إن سبورتس" أن الاتحاد الأوروبي قرر استكمال المباراة في الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة في ملعب حديقة الأمراء.

ماذا حدث؟

نشبت مشادة كلامية بين لاعبي باشاك شهير والحكم الرابع بعدما وجه عبارات عنصرية لأحد اللاعبين.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية أن ديمبا با مهاجم باشاك شهير قال للحكم: "أنت لا تقول اللاعب الأبيض، لذا عندما تتحدث لا تقول اللاعب الأسود لماذا قلت ذلك"؟.

وذكرت شبكة "بي إن سبورتس" أن الحل المقترح هو استبدال الحكم الرابع بحكم آخر من غرفة الفيديو على أن يتم استكمال اللقاء من الدقيقة التي أوقفت فيها.

لكن بعد دقائق ذكر مراسل "بي إن سبورتس" في المباراة أن النادي التركي يرفض وجود الحكم الرابع حتى في غرفة الفيديو ويطلب سحبه من المباراة ككل.

ذلك قبل الإعلان عن تأجيل اللقاء واستكماله مساء الأربعاء.

يذكر أن النتيجة كانت تشير للتعادل السلبي بدون أهداف، وضمن سان جيرمان تأهله رسميا بغض النظر عن النتيجة بعد إقصاء مانشستر يونايتد على يد لايبزيج.

فيما ودع باشاك شهير البطولات الأوروبية والمباراة بالنسبة له شرفية.