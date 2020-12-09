الشحات: تأخر عصام سراج في الرد على اتصالاتي سبب فشل انتقالي للأهلي أول مرة

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 - 00:18

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي - إنبي

كشف حسين الشحات نجم الأهلي عن أسباب فشل انتقاله للقلعة الحمراء قبل عدة سنوات وقت انتقاله للعين الإماراتي".

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال الشحات عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "وقعت للأهلي أكثر من مرة خلال فترة الانتقالات الشتوية في 2018 وكنت قريبا من القلعة الحمراء".

وأضاف "بعدها أخبرني مصر للمقاصة بوجود عرض من نادي العين الإماراتي لضمي وطالبتهم بالانتظار لمعرفة موقف الأهلي".

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وأكمل "وحاولت التواصل أكثر من مرة مع عصام سراج مدير التسويق السابق في الأهلي لكنه لم يرد على اتصالاتي وبعد فترة طويلة أخبرني أن الأهلي منشغل في الفترة الحالية بأمور أخرى".

وأتم تصريحاته "لذلك أكملت انتقالي وقتها إلى العين بعد ابتعاد الأهلي عن الصفقة".

حسين الشحات الأهلي العين الإماراتي
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