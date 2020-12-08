إبراهيم حسن: لم أقصد تعاطي المنشطات.. وبيراميدز مرشح للفوز بالدوري

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 23:28

كتب : FilGoal

إبراهيم حسن لاعب بيراميدز

كشف إبراهيم حسن لاعب بيراميدز عن كواليس صدور قرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإيقافه لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ بسبب تعاطي المنشطات.

إبراهيم حسن

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وقال إبراهيم حسن عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "تعاطيت علاج للبرد دون معرفة أنه يحتوي على نسبة ضعيفة من المنشطات".

وأضاف "كان يجب أن أبلغ طبيب الفريق بذلك ونادي بيراميدز وقف جانبي فور معرفته بهذه الواقعة من الاتحاد الإفريقي".

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وأكمل "كما أن النادي كلف محامي سويسري بمتابعة القضية من أجل مساندتي ودعمي".

وواصل "ما أحزنني فقط هو أن البعض تحدث بشكل غير جيد عني بعد صدور قرار الاتحاد الإفريقي".

وأصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عقوبتين إحداهما على نادي بيراميدز والثانية على لاعب الفريق إبراهيم حسن. (طالع التفاصيل)

وانتقل للحديث عن فريقه قائلا: "فريقنا قوي ومعنا مدرب مميز وسنحاول تفادي أخطاء الموسم الماضي لننافس على كل البطولات التي سنشارك بها ونكون عند حسن ظن الجهاز الفني والإدارة".

واستمر في تصريحاته "انضمام رمضان صبحي وأحمد الشيخ لصفوف بيراميدز يمنحنا قوة أكبر ويزيد من المنافسة مع باقي اللاعبين في الملعب وهذا أمر إيجابي".

وأتم تصريحاته بالإجابة على سؤال من هو المرشح الأول للفوز بالدوري المصري قائلا: "بيراميدز هو المرشح الأول، وسنحاول الفوز بالبطولات في هذا الموسم".

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