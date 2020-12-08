وزير الرياضة: إيقاف مجلس الزمالك قانوني.. ولجان التفتيش مازالت تمارس عملها في الأهلي والأولمبية

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 23:04

كتب : بسام أبو بكر

أشرف صبحي في ضيافة في الجول

شدد أشرف صبحي وزير الرياضة، أن قرار الوزارة بإيقاف مجلس الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور، قانوني.

قال صبحي خلال مؤتمر صحفي أعلن فيها من خلاله عن تنظيم مصر لبطولة "الرجل الحديدي": "الزمالك حاليا يديره لجنة وتمارس عملها بشكل طبيعي والجانب القانوني يمارس عمله ويحقق في جميع الملفات".

وأردف "إيقاف مجلس مرتضي قانوني وجاء بناء علي دراسة قانونية من خلال كبار المستشارين والوزارة داعمة لتطبيق القانون".

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وشدد "الوزارة تلتزم باللوائح والقوانين و(محدش علي رأسه بطحة) في الوزارة".

وأتم "الوزارة لديها دور رقابي على جميع المنشآت ولجان التفتيش مازالت تمارس عملها في الأهلي واللجنة الأولمبية".

ماذا حدث؟

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إيقاف مجلس إدارة الزمالك، وإحالة مخالفاته المالية للنيابة العامة.

وأصدرت الوزارة بيانا رسميا أعلنت فيه "إحالة المخالفات المالية الواردة بتقرير لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة"

وأضاف البيان: "وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي له والمدير المالي، من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة ،وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونا لمجلس الإدارة ايهما أقرب".

ويتولى مجلس مرتضى منصور قيادة نادي الزمالك منذ عام 2014، بعد أن قاده بين عامي 2005 و2006.

وأعيد انتخاب مرتضى منصور لفترة ثانية في عام 2017، وهي الفترة التي كانت من المنتظر أن تنتهي في نوفمبر 2021، ولكن قرار الإيقاف من وزارة الشباب والرياضة كان أسبق.

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