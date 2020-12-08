قطر رفقة البرتغال وصربيا في تصفيات كأس العالم 2022

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 22:03

كتب : FilGoal

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" دعوته لمنتخب قطر لخوض تصفيات كأس العالم 2022 ضمن مباريات القارة الأوروبية استعدادا للبطولة التي تستضيفها.

وستتواجد قطر في المجموعة الأولى رفقة البرتغال بطل أوروبا وصربيا وجمهورية إيرلندا ولوكسمبورج وأذربيجان.

وسيلعب بطل آسيا مبارياته في أوروبا من أجل إفساح المجال لمنافسيه لتقليل مسافات السفر.

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ولن تؤثر نتائج قطر في المجموعة على موقف التأهل لنهائيات كأس العالم، إذ يصعد صاحب المركز الأول مباشرة ثم يخوض صاحب المركز الثاني الملحق.

مشوار قطر في تصفيات كأس العالم 2022:

قطر × لوكسمبورج - 24 مارس 2021

قطر × أذربيجان - 27 مارس 2021

جمهورية إيرلندا × قطر - 30 مارس 2021

قطر × صربيا - 1 سبتمبر 2021

قطر × البرتغال - 4 سبتمبر 2021

لوكسمبورج × قطر - 7 سبتمبر 2021

البرتغال × قطر - 9 أكتوبر 2021

جمهورية إيرلندا × قطر - 12 أكتوبر 2021

صربيا × قطر - 11 نوفمبر 2021

أذربيجان × قطر - 14 نوفمبر 2021

وسبق لمنتخب قطر اللعب في كوبا أمريكا 2019 بعد دعوتهم ومن المقرر دعوتهم مجددا لنسخة البطولة في 2021.

هذا بالإضافة لإمكانية مشاركتهم في كأس الكونكاكاف الذهبية الخاصة بقارة أمريكا الشمالية حيث يرغب الاتحاد القطري في إعداد المنتخب بأفضل شكل ليتأهل للمراحل الإقصائية في المونديال.

منتخب قطر تصفيات كأس العالم 2022
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