جدول مضغوط من أجل دوري الأمم الأوروبية في تصفيات كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مواعيد تصفيات كأس العالم 2022 والمقرر إقامتها بقطر.

جدول مضغوط سيواجه المنتخبات الأوروبية بدءا من التوقف الدولي المقبل في مارس 2021.

وستنتهي التصفيات الأوروبية في نوفمبر من العام ذاته، على أن يشهد التوقف الدولي في مارس 2022 تحديد المنتخبات الثلاثة الأخيرة المتأهلة عبر الملحق.

وستقام المباريات في أشهر مارس وسبتمبر بواقع 3 مباريات لكل منتخب في المجموعات من السادسة للعاشرة والتي تضم 6 منتخبات.

وسيلعب كل منتخب بعد ذلك مباراتين في التوقف الدولي لشهري أكتوبر ونوفمبر.

أما المجموعات من الأولى للخامسة والتي تضم 5 منتخبات لكل مجموعة ستسير بنفس الجدول المضغوط في مارس وسبتمبر لتغيب عن الظهور في أكتوبر على أن تعود لنوفمبر لاستئناف الجولتين الأخيرتين.

وذلك لأن إسبانيا في المجموعة الثانية وإيطاليا في الثالثة وفرنسا في الرابعة وبلجيكا في الخامسة سيتنافسون في مدينتي ميلانو وتورينو خلال المرحلة النهائية لدوري أمم أوروبا 2020-2021.

لمعرفة جدول المباريات الرسمي وفقا للاتحاد الأوروبي (من هنــــا)

صحيفة "إندبندنت" كشفت إمكانية مشاركة منتخب قطر ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال. (طالع التفاصيل)

وفيما يلي مجموعات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم:

الأولى: البرتغال - صربيا - جمهورية أيرلندا - لوكسمبرج - أذربيجان

الثانية: إسبانيا - السويد - اليونان - جورجيا - كوسوفو

الثالثة: إيطاليا - سويسرا - أيرلندا الشمالية - بلغاريا - ليتوانيا

الرابعة: فرنسا - أوكرانيا - فنلندا - البوسنة والهرسك - كازاخستان

الخامسة: بلجيكا - ويلز - التشيك - بيلاروسيا - إستونيا

السادسة: الدنمارك - النمسا - اسكتلندا - إسرائيل - جزر الفارو - مولدوفا

السابعة: هولندا - تركيا - النرويج - مونتنيجرو - لاتفيا - جبل طارق

الثامنة: كرواتيا - سلوفاكيا - روسيا - سلوفينيا - قبرص - مالطا

التاسعة: إنجلترا - بولندا - المجر - ألبانيا - أندورا - سان مارينو

العاشرة: ألمانيا - رومانيا - أيسلندا - مقدونيا الشمالية - أرمينيا - ليختنشتاين