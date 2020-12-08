تقارير أرجنتينية: وفاة سابيلا مدرب منتخب التانجو السابق بعمر الـ 66

في وقت تتعافى فيه كرة القدم الأرجنتينية من وفاة دييجو أرماندو مارادونا، توفي أحد نجوم التدريب في بلاد الذهب، أليخاندرو سابيلا، بحسب عدد من التقارير الأرجنتينية.

توفي سابيلا بحسب التقارير بعمر الـ 66 في المستشفى، بسبب متاعب في القلب.

وحصد سابيلا كوبا ليبرتادوريس عام 2009، ودرب منتخب الأرجنتين وقاده للمركز الثاني في كأس العالم 2014.

نجم ريفر بليت السابق، كان أيضا مساعدا لدانييل باساريللا في كأس العالم 1998.

ولم يدرب سابيلا أي فريق منذ ترك منتخب الأرجنتين في 2014، وتقول التقارير إن صحته بدأت في التدهور منذ تلك الفترة.