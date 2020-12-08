سلة - سيدات مصر تحت 18 عاما تحجزن مقعدا في كأس العالم 2021

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 21:29

كتب : FilGoal

مصر تحت 18 عاما - السنغال - الصورة من موقع الاتحاد الدولي لكرة السلة

حجزت سيدات منتخب مصر لكرة السلة تحت 18 عاما مقعدهن في كأس العالم للسيدات للمرة الرابعة في تاريخهن.

وتأهلت سيدات مصر بفارق النقاط عن منتخب السنغال في البطولة التي تقام على أرض الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

ورغم الخسارة من السنغال 64-67 في المباراة الأخيرة، إلا أن فارق النقاط حسم تأهل المنتخب المصري بعد الفوز في المباراة الأولى 54-48 للمونديال المقرر إقامته في المجر العام المقبل.

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وتختتم البطولة بمواجهة تجمع سيدات مصر ومالي مساء غدا الأربعاء، بعدما ضمنت سيدات مالي التأهل بفضل الانتصار في المباريات الأربعة السابقة.

وسبق أن تأهلت سيدات مصر لكأس العالم لكرة السلة تحت 19 عاما في نسخ 2011 و2015 و2019.

وكانت بطولة 2011 في تشيلي الأفضل لسيدات مصر بتحقيق المركز الخامس عشر من أصل 16.

كرة سلة مصر تحت 18 عاما
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