وائل جمعة لـ في الجول: لا أفضل المقارنة بين أجيال الأهلي.. وأرفض انتقاد موسيماني

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 21:08

كتب : أحمد الخولي

وائل جمعة في التتش مع سعد سمير ورامي ربيعة

شدد وائل جمعة مدافع الأهلي التاريخي رفضه للمقارنة بين أجيال النادي.

جمعة زار الأهلي اليوم الثلاثاء، لتحية الفريق الفائز بالثلاثية مؤخرا.

وقال جمعة لـ FilGoal.com: "حرصت على تحية اللاعبين والجهاز الفني على الإنجاز الكبير الذي تحقق هذا الموسم. علاقتي بالأهلي أسرية، أعتبر هذا النادي بيتي".

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وأردف "اللاعبون يستحقون الإشادة والدعم بعد أن حصدوا العديد من البطولات".

المدافع المتوج بـ 6 ألقاب دوري أبطال إفريقيا بالقميص الأحمر لا يفضل إجراء المقارنات بين أجيال الأهلي حيث قال: "من الأفضل عدم إجراء تلك المقارنات، لكن المؤكد أن المجموعة الحالية يستحقون الثقة والمساندة".

وعن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قال جمعة: "أرفض الانتقادات التي وجهت له مؤخرا حول الأداء. لقد نجح بالتتويج ببطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر في وقت قصير للغاية، وفي ظل ظروف صعبة استطاع التغلب عليها".

وفاز الأهلي بلقب الدوري قبل نهايته بـ 7 أسابيع، وتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، ولقب كأس مصر على حساب طلائع الجيش.

الأهلي وائل جمعة
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