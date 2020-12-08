تشكيل ليلة الأبطال – عودة ماتيتش وراشفورد يقود يونايتد "مختلف" ضد لايبزيج

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه أمام لايبزيج في سادس جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة.

وشهد التشكيل عودة لوك شوك ونيمانيا ماتيتش للتشكيل الأساسي بعد فترة من الغياب.

كما يتواجد أليكس تيلليس في وسط الملعب بدلا من مركزه المعتاد كظهير أيسر.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: لوك شو- هاري ماجواير- فيكتور ليندلوف- آرون وان بيساكا

في الوسط الدفاعي: نيمانيا ماتيتش- سكوت مكتوميناي

في الوسط الهجومي: أليكس تيلليس- برونو فيرنانديز- ماسون جرينوود

في الهجوم: ماركوس راشفورد

ويحتاج يونايتد للتعادل أو الفوز لضمان التأهل لدور الـ16 أما الهزيمة فستجعله يودع البطولة وينتقل للدوري الأوروبي بسبب المواجهات المباشرة مع باريس سان جيرمان.

ويتصدر يونايتد المجموعة بتسع نقاط بالتساوي مع لايبزيج وسان جيرمان.

لكن فارق المواجهات المباشرة هو من حدد الترتيب قبل انطلاق الجولة.