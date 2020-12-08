في الدرجة الثانية - المنصورة يقرر إيقاف 9 لاعبين وتحويلهم للتحقيق ببسبب غياب عن التدريبات

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 21:00

كتب : رضا السنباطي

المنصورة

قرر نادي المنصورة إيقاف 9 لاعبين ووقف مستحقاتهم وتحويلهم للتحقيق بسبب غيابهم عن تدريبات اليوم.

وصرّح إسلام مسعد المشرف العام على الكرة في النادي لـ FilGoal.com: "قررنا إيقاف 9 لاعبين الفريق ووقف مستحقاتهم وتحويلهم للتحقيق بعد عدم خوضهم لتدريب اليوم".

وأوضح "سيتم الدفع بالناشئين مع بعض اللاعبين الذين حضروا لتدريب اليوم لمواجهة الرجاء الخميس المقبل على ملعب المنصورة".

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وأكمل "اللاعبون حصلوا على مستحقاتهم وكان هناك جزء آخر من المستحقات سيُصرف غدا ولكن اللاعبين لم يخوضوا تدريب اليوم ولذلك كان القرار بإيقافهم".

ويحتل المنصورة المركز الرابع في جدول الترتيب بعد مرور جولتين من انطلاق الموسم لمجموعة بحري.

وتعادل المنصورة مع بيلا وحقق الفوز على بني عبيد بهدف دون رد.

المنصورة في الدرجة الثانية
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