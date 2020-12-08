خبر في الجول – غموض في ملعب المقاولون والزمالك واجتماع حاسم

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 20:58

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك أمام طلائع الجيش - كأس مصر

لم يتلق الزمالك حتى الآن أي خطاب من قبل اتحاد الكرة يفيد بملعب مباراته في افتتاحية الدوري الممتاز أمام المقاولون العرب.

وحسبما علم FilGoal.com فإن هناك اجتماع أمني سيقام الخميس المقبل لتحديد مكان المباراة المقرر خوضها السبت المقبل.

هذا بالإضافة لوجود مقترح لنقل المباراة من ملعب المقاولون إلى الكلية الحربية.

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وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن خوض الزمالك لأول خمس مباريات في الموسم الجديد من الدوري خارج ملعبه لغلق استاد القاهرة بسبب الصيانة.

وحسبما علم FilGoal.com فقد اتفق الزمالك مع اتحاد الكرة والأندية على تبديل مبارياته الأولى في الدوري لخارج الأرض، ولحين الانتهاء من إصلاح استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

الزمالك المقاولون في الدوري
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