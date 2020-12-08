تشكيل ليلة الأبطال - ميسي ضد رونالدو في قمة برشلونة ويوفنتوس

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 20:58

كتب : FilGoal

ميسي - رونالدو

دفع رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة بنجم فريقه ليونيل ميسي أساسيا في مواجهة يوفنتوس الإيطالي في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويلعب برشلونة ضد يوفنتوس في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري الأبطال، بملعب كامب نو.

وتأهل برشلونة رفقة يوفنتوس لدور الـ16 من الدوري الأبطال، باحتلال الفريق الكتالوني صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة، ثم يأتي اليوفي ثانيا بـ12 نقطة.

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وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: ديست – أريوخو – كليمنت لنجليه – جوردي ألبا.

الوسط: ترينكاو – بيانيتش – فرينكي دي يونج.

الهجوم: ميسي – جريزمان – بيدري.

على الجانب الآخر دفع أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس بالنجم كريستيانو رونالدو أساسيا في مواجهة برشلونة.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالآتي:

المرمى: بوفون.

الدفاع: دانيلو - ماتياس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - أليكس ساندرو.

الوسط: أرثور - رامسي - كوادرادو.

الهجوم: رونالدو - موراتا - مكيني.

دوري أبطال أوروبا برشلونة يوفنتوس ميسي رونالدو
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