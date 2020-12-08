الإصابات تبعد رباعي الإسماعيلي عن افتتاحية الدوري

يغيب أربعة لاعبين من الإسماعيلي عن افتتاحية الدوري ضد المصري، بسبب الإصابة.

ويغيب عن الفريق الرباعي أحمد مصطفى وإبراهيم أبو اليزيد وباهر المحمد وحازم مرسي.

ويغيب مصطفى بسبب تمزق في العضلة الخلفية، ويحتاج لأسبوع على أقل تقدير قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

أما الثلاثي أبو اليزيد والمحمدي ومرسي فيخوضون برنامجا تأهيليا مكثفا للحاق بالمباريات اللاحقة.

ويواجه الإسماعيلي لمواجهة المصري يوم الأحد على استاد برج العرب في الجولة الأولى من الدوري.