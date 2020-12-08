كريم طارق يعلن عودته إلى إنبي

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 19:50

كتب : FilGoal

كريم طارق

أعلن كريم طارق جناح بتروجت الذي أمضى الموسم الماضي معارا إلى طلائع الجيش، عودته إلى ناديه السابق، إنبي.

كريم طارق

النادي : بتروجت

إنبـي

وأعلن طارق عن الصفقة عبر حسابه على إنستاجرام.

وتألق طارق الموسم الماضي رفقة طلائع الجيش حيث سجل 7 أهداف وصنع 6 أهداف في 27 مباراة.

ومع وجود بتروجت في الدرجة الثانية، انتقل طارق للشقيق البترولي.

صاحب الـ 28 عاما من ناشئي إنبي ولعب مع الفريق مباراتين فقط ضد حرس الحدود والاتحاد في كأس مصر عام 2014.

ومنذ ذلك التاريخ، لعب طارق للجونة وبتروجت وطلائع الجيش.

وإجمالا، سجل 17 هدفا وصنع مثلهم في 171 ظهور في الدوري المصري.

كريم طارق إنبي
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