خبر في الجول – الزمالك يحصل على جزء من مستحقاته لدى الشركة الراعية

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 18:01

كتب : FilGoal

الزمالك أمام طلائع الجيش - كأس مصر

حصل الزمالك على جزء من مستحقاته لدى الشركة الراعية له في الساعات الماضية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك سيستخدم تلك المستحقات التي حصل عليها من أجل دفع مستحقات اللاعبين بالإضافة لمقدم تعاقدات الآخرين.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق أن الزمالك اتفق مع لاعبه فرجاني ساسي على التجديد لموسمين مقبلين.

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وأبدى لاعب الوسط التونسي استعداده للتوقيع في أي وقت بمجرد توفير مقدم العقد.

من جانبها، وجّهت اللجنة بتوفير 50% من مقدم عقد ساسي، مع إمكانية أن تتم الأمور رسميا قبل مرور أسبوعين.

من ناحية أخرى يواصل الزمالك مرانه اليومي بشكل اعتيادي استعدادا للقاء المقاولون العرب السبت المقبل في الجولة الأولى من الدوري.

وبعد خمسة أيام يحل الزمالك ضيفا على بيراميدز.

الزمالك
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