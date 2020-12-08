أندية الدوري - البنك الأهلي.. الحصان الأسود

"سنكون الحصان الأسود في الدوري المصري الموسم المقبل، الصفقات التي ضمها الفريق تهدف للبقاء في المنطقة الدافئة في أول موسم وتقديم أداء يليق باسم الفريق، ومعنا مدير فني كبير مثل محمد يوسف".

كلمات حمادة هاشم مدير التعاقدات بنادي البنك الأهلي تكشف مباشرة أن الفريق لن يكون صيدا سهلا بل يستهدف للبقاء وسط الكبار في ظهوره الأول.

22 صفقة أبرمها البنك الأهلي في سوق الانتقالات بالإضافة لمدير فني خبير بقدر محمد يوسف يجعل هدف الفريق واقعيا.

"التخطيط كان أحد أسباب الصعود" هكذا وصف عيد مرازيق المدير الفني السابق للفريق والذي قاده للتأهل لأول مرة وسط الكبار في تاريخه.

وكشف مرازيق في تصريحاته لـ FilGoal.com عقب صعود الفريق: "تجربة ليستر سيتي في الصعود من الدرجة الثانية ثم التتويج بالدوري الإنجليزي، لم يتوقعها أي أحد. هدفنا كان أن نصبح أبطال مجموعة الصعيد رغم أنه لم يرشحنا أي أحد لذلك، كانوا يرشحون فرق آخرى".

الفريق بالفعل تحت قيادة المدرب الشاب تأهل من الدرجة الثالثة للثانية وفعل ما لم يقدر أحدا من قبله عليه بالتواجد وسط الكبار وحجز المقعد الـ 71 في الدوري المصري.

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مشوار طويل

لم يكن مشوار البنك الأهلي في الصعود لدوري الأضواء سهلا، الفريق لم يعرف طعم المشاركة في الدرجة الثالثة إلا منذ عام 2000.

ظل الفريق متأرجحا بين الدرجتين الثالثة والثانية منذ ذلك الحين أكثر من مرة تحت قيادة أحمد شعبان الذي تولى تدريب الفريق 19 عاما منذ 1997 وحتى 2016.

تأهل من الدرجة الثالثة للثانية في موسم 2018-19 تحت قيادة سعيد مرازيق بعد الفوز في مباراة فاصلة على جولدي.

وتواجد الفريق الموسم المنصرم في مجموعة الصعيد، فحصد بطاقة التأهل بفضل التفوق في المواجهات المباشرة على منافسه بني سويف.

44 نقطة حصدها الفريق الذي تأسس عام 1952 بعدما حقق 12 انتصارا في مجموعة الصعيد بالدرجة الثانية وتعادل 7 مرات وخسر مرتين فقط أمام المنيا والألمونيوم.

المدير الفني

محمد يوسف المدير الفني في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" شدد على طموح الفريق قائلا: "البنك الأهلى حقق نجاحا ملحوظا، ولمست طموحات المسؤولين وحرصهم على شكل الفريق، والنجاح الذى تحقق، ولدينا طموح لتقديم فريق قوى طموح محترم ومركز متقدم فى الجدول".

قبل لقب دوري أبطال إفريقيا الأخير للأهلي، كان محمد يوسف آخر مدرب رفع كأس الأمير الإفريقية مدربا للشياطين الحمر ومُتوجا أيضا بلقب السوبر الإفريقي.

يوسف تدرج تدريبيا في الأهلي كمدرب مساعد ومدرب عام رفقة البرتغالي مانويل جوزيه ثم حسام البدري، قبل أن يصبح الرجل الأول.

انتقل يوسف لتدريب الشرطة العراقي، ثم عاد مجددا للدوري المصري عبر سموحة وأخيرا مع بتروجت قبل أن يعود للأهلي مجددا لكن في منصب الرجل الثاني بجوار باتريس كارتيرون ومن بعده مارتن لاسارتي.

فيما أوضح أيضا أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى عبر برنامج "وان تو" الإذاعي هدف الفريق في أول مواسمه: "طموحنا التواجد بقوة فى الدورى وليس تواجد شرفى فقط، وبدأنا العمل فى اليوم التالى مباشرة بعد مباراة الصعود".

22 صفقة

فريق جديد كليا بين الخبرات واللاعبين الشباب، ضمن صفقات الفريق للموسم الجديد من أجل الوقوف بين الكبار.

صفقات تجعلك تشعر أن الفريق اختير بعناية من أجل تحقيق الهدف المنشود حتى وإن تواجدت الصعوبات، إليكم صفقات الفريق.

حراسة المرمى: محمود الزنفلي (الاتحاد السكندري) – أحمد السعدني (حرس الحدود)

الدفاع: محمد كوفي (سموحة) – محمد مجدي (الإسماعيلي) – محمد دبش (مصر للمقاصة) – أحمد ياسين (مصر للمقاصة) – عاصم صلاح (طلائع الجيش) – بهاء مجدي (المصري) – أسامة إبراهيم (الإسماعيلي) – أبو المجد بوشا (طلائع الجيش)

الوسط: معروف يوسف (الزمالك) – فاسيليوس بوسازس (وادي دجلة) – محمود السيد (المقاولون العرب) – محمد فخري (الأهلي)

الهجوم: محمد بسيوني (إنبي) – موسى دياورا (الإنتاج الحربي) – أحمد ياسر (المصري) – محمود قاعود (إنبي) – شادي رضوان (الأهلي) – أحمد علي (بيراميدز) – فادي فريد (أسوان) – أحمد شرويدة (حرس الحدود)

كما قررت إدارة النادي الإبقاء على 7 أسماء فقط من الفريق الصاعد للممتاز وهم: حسام الصانع وأحمد صبحي ومحمد حامد وأمير مدحت وعلي صابر ومحمد لعبة ومحمد مصطفي.

أسماء أغلبها يعرف قيمة اللعب في الدوري وارتدى قمصان أندية جماهيرية ويعرف شكل المنافسة في الدوري، فالمعدل العمري لكتيبة البنك الأهلي تصل حسب موقع TransferMarket إلى 28.3 عاما ويحتاجون فقط للإنسجام من أجل تحقيق الهدف المنشود.

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بكل تأكيد سيكون أحمد علي وهو الأكبر سنا في الفريق الاسم الأبرز في الشق الهجومي.

هداف الدوري المصري الموسم قبل الماضي رفقة المقاولون العرب، انتقاله لم يكن موفقا لبيراميدز لكنه استعاد نغمة التهديف مرة أخرى مع إنبي عقب إعارته في النصف الثاني من الموسم.

سجل الموسم الماضي 7 أهداف بقميص إنبي، وهو الهداف التاريخي لذئاب الجبل في الدوري وسبق له ارتداء قمصان الزمالك والإسماعيلي والهلال السعودي ويمتلك في جعبته 78 هدفا تجعله أقرب لاعب مصر للتواجد في نادي المائة، وهو الوحيد أيضا في قائمة الفريق الذي ارتدى قميص منتخب مصر.

أيضا البوركينابي محمد كوفي صاحب الخبرات العريضة في الدوري المصري بقمصان بتروجت والزمالك والمصري وسموحة سيكون خير عون لمحمد يوسف في الشق الدفاعي.

وعلى مستوى الشباب فأن شادي رضوان لاعب الأهلي المُعار يصفه البعض بخليفة "وليد سليمان" والمُلقب بـ "فيراري" وسيحتاج للظهور من أجل العودة مرة أخرى للأهلي.

حاله كحال محمد فخري الذي وصفه عمرو أنورالمدير الفني لفريق شباب الأهلي مواليد 99 لـ FilGoal.com من قبل قائلا: "محمد فخري موهبة كبيرة وسبق له اللعب في الدوري المصري بعمر الـ 16عاما مع المحلة، ويجيد بشدة في مركز 10 وهو ماكينة أهداف حقيقية، لا يترك مباراة دون أن يسجل أو يصنع الأهداف وهو لاعب محوري ومؤثر بشدة ويملك فكر في الملعب مما يجعله مؤهل للنجاح مع الفريق".

الاستعداد

خاض البنك الأهلي أكثر من مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد، فاستهل مشواره بالفوز 3-0 على نادي الشهداء بالإسماعيلية، واختتمها بالفوز على منتخب الشباب الذي يستعد لبطولة شمال إفريقيا بنتيجة 2-1.

كما خسر من بيراميدز بنتيجة 2-0 ومن الإسماعيلي بنتيجة 2-1 وتعادل مع الإنتاج الحربي 1-1.

بداية تشكل الموسم

ستشكل بداية الموسم ملامح هدف البنك الأهلي، إما أن يكون الحصان الأسود بحق أو يصارع من أجل البقاء وسط الكبار حتى الأنفاس الأخيرة.

البداية ستكون بلقاء مع وادي دجلة في الجولة الافتتاحية الذي أفلت من الهبوط بشق الأنفس، تتبعها مواجهة مع الصاعد حديثا سيراميكا كليوباترا ثم الإنتاج الحربي الذي أنهى الموسم الماضي متراجعا.

ثم تبدأ المواجهات الأقوى بدءا من الجولة الرابعة بلقاء الإسماعيلي ثم المقاولون العرب ثم بيراميدز فسموحة.

رأي الجمهور

طرح FilGoal.com سؤالا على متابعيه بشأن توقع موسم الفريق عقب عرض الصفقات المبرمة بعد انتهاء سوق الانتقالات.

عبد الرحمن محمد قال: "اتوقع أنه مبدائيا هو سيكمل في الدوري الممتاز ولن يهبط وبالنسبه لي هو من وجهه نظري سينهي الدوري في المركز العاشر الى حد كبير"

بينما يرى أحمد مجدي "قائمة الفريق عالية لكن تحتاج للانسجام" وهو ما وافقه عليه حسام أبو نعجية قائلا: "الانسجام اهم شيء القائمة جيدة".

توقع FilGoal.com

مع التدعيمات وأصحاب الخبرات في الفريق قد يحقق البنك الأهلي البقاء في أول موسم له ويقترب من المراكز العشرة الأولى في سلم الترتيب أو يتفوق قليلا ليصبح "الحصان الأسود" بحق.