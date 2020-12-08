مؤتمر زيدان: إقالتي؟ ريال مدريد سيتخذ القرار الأنسب كالعادة

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 16:35

كتب : محرر في الجول

زين الدين زيدان - ريال مدريد

تحدث زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن مستقبله في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بروسيا مونشنجلادباخ غدا الأربعاء.

ويعاني ريال مدريد من موقف صعب حيث يحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 7 نقاط ويحتاج للفوز على ضيفه غدا من أجل التأهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان: "لا أفكر سوى في مباراة غدا، ولا أشغل بالي بمستقبلي لأن ريال مدريد سيتخذ القرار الأنسب مثل العادة".

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واستدرك "ما حدث في السابق أصبح من الماضي والآن علينا التفكير في الحاضر والمستقبل، وتنتظرنا مباراة ستظهر شخصيتنا كفريق وأنا واثق في قدرتنا على فعل ذلك".

وواصل "لا أفكر في الدوري الأوروبي، ولا أهتم بأي شيء سوى مباراة مونشنجلادباخ".

وأضاف "اللاعبون يفكرون بنفس الطريقة، يمكنكم أن تكتبوا آرائكم لكننا نقوم بعملنا ونفكر فقط في تقديم مباراة رائعة".

ثم تحدث عن معاناة لاعبيه مع ضغط المباريات وقال: "نطلب من اللاعبين خوض مباراة كل 3 أيام، نلعب الكثير من المباريات وعلينا أن نقدم أداء جيدا ونفوز".

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