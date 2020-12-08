مران الأهلي - انتظام العائدين من إصابة كورونا.. اكتفاء مروان وطاهر بتدريبات "الجيم"

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 16:24

كتب : FilGoal

مران الأهلي

انتظم اللاعبون العائدون من الإصابة بفيروس كورونا في مران الأهلي اليوم الثلاثاء استعدادا لانطلاق الموسم الجديد من موسم الدوري.

ويفتتح الأهلي مبارياته في الدوري بمواجهة مصر للمقاصة مساء الأحد المقبل.

وانتظم الثلاثي وليد سليمان وأليو ديانج وأحمد ياسر ريان في التدريبات بعد تحول مسحته من فيروس كورونا إلى سلبية.

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وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران بخلاف محاضرة قصيرة في الملعب.

وخاض اللاعبون مرانا خفيفا اليوم ضمن استعدادات انطلاق مشوار الفريق في الدوري مساء الأحد.

واكتفى الثنائي طاهر محمد طاهر ومروان محسن بتدريبات في صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

وكان الأهلي قد حصد الثلاثية بالتتويج بألقاب دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري وكأس مصر.

ويستعد الأهلي لخوض السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي والمقرر له الشهر الجاري لكن لم يتم تحديد موعده رسميا.

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