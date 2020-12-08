ريال مدريد يعلن إصابة جديدة لـ يوفيتش

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 16:20

كتب : محرر في الجول

لوكا يوفيتش - ريال مدريد - أوساسونا

أعلن ريال مدريد إصابة مهاجمه لوكا يوفيتش بالتهاب في عضلات الساق اليمنى.

لوكا يوفيتش

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وذكر الموقع الرسمي لريال مدريد أن الفريق الطبي للنادي شخص إصابة المهاجم الصربي بالتهاب في أوتار عضلات الساق اليمنى.

ولم يحدد ريال مدريد مدة غياب اللاعب عن المباريات.

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ويستعد ريال مدريد لمباراة حاسمة ضد بروسيا مونشنجلادباخ غدا الأربعاء في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن ريال مدريد استعاد يوفيتش مؤخرا بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، ولكنه لم يشارك في الفوز على إشبيلية في الليجا.

وشارك يوفيتش في 5 مباريات فقط هذا الموسم ولم يسجل أهدافا.

ريال مدريد يوفيتش
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