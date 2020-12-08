مران الزمالك - عبد الحليم وباتشيكو يجتمعان باللاعبين.. وتدريبات بدنية قوية

عقد عبد الحليم علي مدير الكرة في الزمالك جلسة مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق اليوم الثلاثاء قبل انطلاق المران في مقر النادي.

وشدد عبد الحليم للاعبين على ثقته في قدراتهم وطالبهم بالتركيز في الملعب وعدم الانشغال بأي شيء آخر، وأكد على توفير كل المقومات لنجاح الفريق.

بينما تحدث المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو عن الفترة المقبلة وطالب اللاعبين بالتركيز لتكون بداية الموسم قوية، وشدد على ثقته في جميع عناصر الفريق.

وقال باتشيكو للاعبين إن الكل سيحصل على فرصته للمشاركة.

وحصل محمود حمدي "الونش" على راحة من التدريبات الجماعية بإذن من الجهاز الفني. وعاد اللاعب منذ أيام للمشاركة في المران بعد تعافيه من فيروس كورونا.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تدريبيا وتأهيليا خاصا للاعبين الذين أدوا تدريبات بدنية قوية خلال المران.

وأدى الثنائي محمد أوناجم ومحمد أشرف "روقا" تدريبات تأهيلية علاجية في الجيم.

ويستعد الزمالك لانطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز بمواجهة مضيفه المقاولون العرب يوم السبت.

وبعد 5 أيام يحل ضيفا على بيراميدز.

ويشارك الزمالك في دوري أبطال إفريقيا ويبدأ مشواره بمواجهة جازيل التشادي في دور الـ32 نهاية شهر ديسمبر الجاري.